حبّار يسبح في عمق 20 ألف قدم تحت سطح البحر

المصدر: (دبي - البيان)

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ذهب فريق من «كالادان أوشيانيك» (Caladan Oceanic ) للبحث في بحر الفلبين عن سفينة "يو أس أس جونستون": " USS Johnston"، من الحرب العالمية الثانية والتي غرقت عام 1944، ولكنهم صادفوا حباراً يسبح في عمق قياسي بلغ أكثر من 20000 قدم تحت السطح، إذ التقط الفريق داخل الغواصة ظلاً متخلفاً على طول قاع البحر وأثبت تحقيق لاحق أنه كان حباراً صغيراً ذا زعانف صغيرة.

ويعتبر الحبار، الذي يتميز بأذرع نهائية رفيعة طويلة وشعيرات مجسات، أول ما يُلاحظ في أعماق hadal التي تمثل أعمق الموائل البحرية على الأرض، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وكانت آخر مرة شاهدت فيها عيون بشرية حباراً ذا زعانف كبيرة في عام 2014، لكن هذه العينة كانت على عمق 15400 قدم فقط تحت السطح.

ويشتهر حبار الزعنفة الكبيرة بأذرعها الطويلة ومخالبها ويمكن أن يصل طولها إلى 22 قدماً.