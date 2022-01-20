عملات ذهبية «غامضة» عمرها آلاف السنين

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف عالم الآثار الهاوي وولفغانغ هيركت كنزاً من القطع النقدية الذهبية غريبة الشكل بمنطقة براندنبورغ في ألمانيا.

وكان هيركت قد عثر عام 2017 على 10 قطع نقدية أبلغ عنها الخبراء. ومنذ ذلك الحين عثر علماء الآثار في نفس المنطقة على 41 قطعة نقدية معظمها ذهبية والقطع الأخرى فضية ونحاسية. والمثير في الأمر عدم وجود أي كتابة أو نقش على هذه القطعة التي يسميها الألمان «أواني قوس قزح»، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وكان هذا الشكل من النقود واسع الانتشار قبل حوالي ألفي عام في حضارة القلط. بيد أن علماء الآثار لم يعثروا إلى الآن على أنقاض أي مستوطنة للقلط في هذه المنطقة. ولكنهم عثروا على هذا الكنز في مستوطنة تعود لحضارة ياستوروف التي كانت قائمة خلال الفترة من القرن السادس قبل الميلاد لغاية القرن الأول الميلادي في شمال ألمانيا والدنمارك في العصر الحديدي.

واستناداً إلى وزن القطع النقدية المكتشفة، يعتقد الباحثون أنها تعود إلى أعوام 125-30 قبل الميلاد، أي أنها صنعت في نهاية العصر الحديدي.