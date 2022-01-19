بيانو وشواية لحوم في آن.. فيديو

المصدر: البيان

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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لصيني وهو يعزف على البيانو ويشوي اللحم.

ويظهر المقطع المصور شابا آسيوي الملامح وهو يعزف على بيانو وقد وضع عليه مجموعة من أسياخ الشواء واللحم، حيث كان يعزف ويشوي في الوقت نفسه.

والمثير في الأمر أنه عندما كان يضغط على مفاتيح البيانو كان سيخ اللحمة المربوط بالمفتاح يدور، ليقوم بعدها بتحريك "البيانو المتنقل" ويقوم بجولة داخل منطقة مغلقة.