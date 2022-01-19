صينيان يعلنان خطبتهما بأمر من «كورونا»

المصدر: بكين - أ.ف.ب

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كان شاب وشابة صينيان في موعد للتعارف حين أعلنت سلطات بلدهما عن إغلاق عام لمكافحة تفشي «كوفيد 19»... وبعد أيام على القرار الرسمي الذي تسبّب بحجرهما معاً تحت سقف واحد، أعلنا خطبتهما. فقد قصدت تشاو شياو تشينغ (28 عاماً) المتحدّرة من مقاطعة شنشي في شمال الصين، منزل زوج مستقبليّ محتمل في منتصف ديسمبر، بعد أن التقت به مرّة ونصحها أقرباء لها بالزواج به.

مع اقتراب بلوغ سنّ الثلاثين، يلجأ الكثير من الصينيين غير المتزوّجين إلى عائلاتهم وأصدقائهم لكي يساعدوهم في إيجاد شريك للزواج. وقالت تشاو شياو تشينغ لوسيلة الإعلام المحلية جيمو نيوز: «لم أكن أخطّط لقضاء الليلة في منزله» في مدينة شيانيانغ «لأن ذلك محرج بعض الشيء». غير أن السلطات المحلية فرضت إغلاقاً عاماً وحجراً منزلياً بعد رصد إصابات بكورونا، في الوقت نفسه الذي كانت فيه تشاو شياو تشينغ بحضرة الرجل في منزله. فوجدت بذلك نفسها عالقةً معه تحت سقف واحد.

وبعد أسبوع فقط على سكنهما معاً، أعلنت تشاو شياو تشينغ خطبتها على الشاب بدفع من والديه. وأوضحت الشابة التي تبيع التفّاح عبر الإنترنت «نتفق جيداً»، مضيفة: «أقوم بعمليات البيع وأنا في منزله. وهو دائماً إلى جانبي حتى في الأوقات المتأخرة من الليل. أنا متأثّرة جداً».

وفيما اعتبر البعض أن علاقات من هذا النوع مُبهرة، رأى آخرون في قرار الخطبة خطوة متسرّعة. وكتب أحد مستخدمي الإنترنت: «بعد عام أو عامين، ستتعبان من بعضكما وتتطلّقان. رأيت الكثير من هذه الزيجات السريعة». وكتب آخر، متوجّهاً إلى تشاو شياو تشينغ: «يجب أن تفكّري جيداً بكل هذا».