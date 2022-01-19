الرئيس الأمريكي ونائبته في ضيافة "مدام توسو"

المصدر: البيان

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انضم الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس، إلى مجموعة الشخصيات السياسية الشمعية الواقفة في متحف "مدام توسو" الشهير.

ليس جديداً أن يصنع تمثال للرئيس الأمريكي، لكن الجديد هو صنع تمثال لنائبه إلى جانبه، وهو ما يحدث للمرة الأولى.

ويعرض التمثالان في المكتب البيضاوي، حيث يرتدي كل من بايدن وهاريس نسخة طبق الأصل من ملابسهما أثناء مراسم تنصيب بايدن رئيساً للولايت المتحدة وهاريس نائبة له، ويظهر الرئيس ونائبته في التمثالين واقفين مبتسمين على جانبي طاولة المكتب.