فيديو.. ضابط يعتدي على زميلته أثناء مهمة ميدانية

المصدر: البيان

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تداولت وسائل إعلام أمريكية فيديو لاعتداء شرطي أمريكي على زميلته في أثناء قيام قوة من الشرطة بالقبض على أحد المجرمين في مدينة سنرايز بولاية فلوريدا.

مرتكب الواقعة رقيب شرطة يدعى كريستوفر بوليس، يخضع حالياً للتحقيق بعدما انفعل على زميلته في أثناء عملية القبض على أحد المجرمين، حيث أحكم قبضته على عنقها كما يظهر في الفيديو.

يعود تاريخ الواقعة إلى يوم 19 نوفمبر من العام الماضي، ما دفع قسم الشؤون الداخلية في شرطة إلى إجراء تحقيقات، كما قرر كتم الصوت وحجب جميع الوجوه في الفيديو المتدول، باستثناء وجه الرقيب كريستوفر.

ويظهر الفيديو عملية إلقاء القبض على رجل مقيد اليدين، وعندما هم الضباط بوضعه في سيارة الشرطة اندفع بوليس في اتجاهه حاملاً رذاذاً وجهه إلى وجه المقبوض عليه، وحينها اندفعت الضابطة نحو بوليس وشدته من حزامه بعيداً عن المتهم.. ما أغضب بوليس الذي طوق عنق زميلته بيده دافعاً إياها إلى الخلف.

وذكرت وسائل إعلامية أمريكية أنه بحسب القوانين الجديدة، فمن حق أفراد الشرطة التدخل لمنع بعضهم من استخدام القوة المفرطة مع الموقوفين، بعد حادثة جورج فلويد.