ضبط عصابة إجرامية خطيرة بالمغرب ومصادرة ملايين الدولارات

المصدر: البيان

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أعلنت السلطات المغربية، الأربعاء، ‏تفكيك شبكة إجرامية متورطة في اختطاف واحتجاز وابتزاز شخص، ومصادرة مبالغ مالية طائلة تقدر بملايين الدولارات.

وكتبت الإدارة العامة للأمن الوطني في المغرب على "تويتر" إن الشبكة الإجرامية متورطة في اختطاف وابتزاز شخص يعمل في صرف العملة الرقمية "بيتكوين".

وقالت إنه جرى خلال العملية حجز مليار و148 مليون سنتيم (حوالى 13 مليون دولار) يشتبه في أنه جرى تحصيلها من عمليات تحويل مالي غير مشروع.

‏وقد نفذت العملية، حسب البيان ذاته، وكالة المخابرات الداخلية والمكتب الوطني المغربي للشرطة القضائية.