أم ذكية تشجع أطفالها على تناول الخضراوات بطريقة فريدة

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

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انتشر مقطع فيديو على منصة "تيك توك" وحصد إعجاب الملايين وحتى أخضائيي التغذية ممن أفادوا بأنها إحدى الحيل الإيجابية الفعالة لتحفيز الأطفال على تناول الخضروات بشكل غير مباشر.

وبحسب "ميرور" البريطانية، يظهر في المقطع الذي صورته الأم التي تدعى أدامي نجاحها في مهمتها عبر طريقة سهلة تمثلت بـ "تناول الخضار أمامهم وحسب"، وذلك أثناء اندماجهم في أمر ما، وفي حالتها كان الأطفال منشغلون في ألعاب فيديو منزلية، حيث جلست الأم بجانب أحدهم وتناولت قطعة من الفلفل الرومي الذي تحمله بيدها الأخرى، لتقدم بعد لحظات إحداها لابنها الذي تناولها مباشرة دون أن تطلب منه ذلك، وكررت الأمر مع أبناء آخرين، وقد أفلح تماماً.

أشاد الآباء من رواد المنصة بحيلتها الذكية والبسيطة في مقطع الفيديو الذي تمت مشاهدته لأكثر من 1.8 مليون مرة، ونال علامات إعجاب تعدت الـ 185 علامة. وتراوحت ردود الأفعال حيث علق أحدهم: "لقي الأمر إعجابي بصفتي أخصائي تغذية وهو ما يمكن مقاربته بنمذجة الطعام الإيجابية".

ومن جهته أوضح أحدهم ممازحاً: "هنالك حقيقة علمية تقول أن مذاق الطعام أفضل دوماً حين يكون من يد والدتك أو طبقها"، كما كتب آخر "لقد أدركت الآن فقط كيف جعلتني والدتي أتناول الخضار بهذه الطريقة، وأنا أبلغ الآن 28 من العمر".