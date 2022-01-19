جريمة مروعة تهز مصر.. مقتل بطلة العالم في كرة السرعة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقيت بطلة العالم في كرة السرعة روان محمد الحسينى مصرعها أعلى سطح إحدى العمارات السكنية وبها علامات خنق حول رقبتها.

وسادت حالة من الحزن الشديد داخل مدينة دسوق بعد وفاة الطالبة روان محمد الحسينى، لاعبة كرة السرعة والطالبة بكلية الصيدلة، متوفاه أعلى سطح إحدى العمارات السكنية بمدينة دسوق.

وكان عثر أهالي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، على جثة طالبة جامعية فوق سطح إحدى العمارات السكنية، بمنطقة شارع الجيش وبها آثار خنق دون معرفة المتسبب في الواقعة، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بتلقي القسم إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي بعثورهم على جثة "روان"، 21 سنة، طالبة جامعية، وتقيم بمدينة دسوق، وبها آثار خنق حول رقبتها.

انتقل العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، رفقة المقدم ماجد بشر، وكيل الفرع، والرائد عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، ومأمور القسم، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبسؤال ذويها أفادوا تلقيهم مكالمة من مجهول من خلال هاتفها يخبرهم بوجودها جثة فوق سطح العمارة الذي جرى العثور على جثتها.

وجرى نقل جثة الطالبة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة، فيما يبذل رجال المباحث جهودهم لكشف حقيقة الواقعة، والوقوف على ملابساتها، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال المحيطين بالعمارة السكنية أملا في الوصول إلى مرتكب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار نيابة دسوق لمباشرة التحقيقات.

وذكرت مصادر أمنية مصرية، الثلاثاء، أنه عثر على جثمان المجني عليها روان محمد الحسيني، فوق سطح إحدى العمارات السكنية بمنطقة شارع الجيش، وعليها آثار الخنق، فيما لا يزال التحقيق مستمرا للكشف عن ملابسات الجريمة.

ونقلت بوابة أخبار اليوم "المصرية" عن ذوي الفقيدة أنهم تلقوا اتصالا من هاتف مجهول يخبرهم بوجود جثتها فوق سطح عمارة بمنطقة شارع الجيش، فيما انتقلت قوات الأمن على الفور إلى مكان الحادث.

ونقلت جهات التحقيق الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لتشريح الجثمان بواسطة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وفي نفس الوقت أجرت قوات الشرطة مسحا شاملا للعقار الذي عثر على الجثمان فوق سطحه وكذلك العمارات المجاورة، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال المحيطين بالعقار السكني لكشف ملابسات الحادث.

وشيع الآلاف جثمان بطلة العالم في كرة السرعة روان الحسيني، الثلاثاء، عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد إبراهيم الدسوقي.

من هي بطلة العالم في كرة السرعة؟

وروان محمد الحسيني (21 عامًا)، طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، وحصلت على المركز الأول على مستوى العالم عام 2016 في لعبة كرة السرعة ببولندا، وكرمتها وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وكانت روان قبل وفاتها تلعب في الفريق الأول، كما كانت تقوم بتدريب الناشئين بنادي دسوق الرياضي