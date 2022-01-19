مصر.. وفاة أكبر باحث دكتوراه في العالم العربي قبل رسالته بشهر

المصدر: البيان

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توفي حسني هداهد أكبر باحث دكتوراه في مصر والعالم العربي عن 85 عاما، حيث كان أكبر الحاصلين على الماجستير رغم بلوغه سن الـ83 عاما وخروجه على المعاش منذ 1988.

وكان هداهد يستعد لمناقشة رسالة الدكتوراه خلال شهر مارس القادم، بعد حصوله على الماجستير من جامعة المنصورة في اللغة العربية في الأدب في العصر العباسي الثاني "لأحد الشعراء الذين لم ينالوا شهرة وهو الشاعر نصر بن أحمد البصري الشهير بالخبر أرزي".

وحصل على دبلوم المعلمين وتدرج في عمله حتى عين مديرا للإدارة التعليمية بمنيا القمح، وفي عام 2014 التحق بكلية الآداب جامعة طنطا قسم اللغة العربية وحصل على تقدير جيد مرتفع وبعد نهاية الدراسة الجامعية حصل على الدراسات العليا ثم درجة الماجستير.