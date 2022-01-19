2000 عام عمر جمجمة تحمل أدلة نجاح عمل جراحي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عثر علماء الآثار على جمجمة عمرها 2000 عام، تعود لمحارب من البيرو، مرممة بالمعدن، ما اعتبر أحد أقدم الأمثلة على الجراحة القديمة.

ويحتفظ العلماء بالجمجمة «الممدودة» المندمجة مع المعدن حالياً في «سكيليتونس» (SKELETONS)، متحف علم العظام في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية. وأشاد المتحف بالاكتشاف باعتباره أحد أكثر القطع الأثرية إثارة للاهتمام. ويُعتقد أن الجمجمة لمحارب من البيرو وتضررت في معركة منذ نحو 2000 عام. ويعتقد أن الجراحين البيروفيين أجروا عملية جراحية خارقة في جمجمة المحارب عندما عاد من المعركة بجروح خطيرة، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال المتحف عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» إن استطالة هيكل الجمجمة «تحققت من خلال ربط الرأس ابتداء من سن مبكرة جداً».

وأكد الخبراء أن العملية التي أجريت على الجمجمة تثبت أن الشعوب القديمة كانت قادرة على إجراء عمليات جراحية معقدة.

وأضاف المتحف: «ليس لدينا الكثير من المعلومات الأساسية عن هذه القطعة، لكننا نعلم أنه نجا من هذا الإجراء. لقد كانت عملية جراحية ناجحة».