القبض على سعوديين سلبا آخر 280 ألف ريال تحت تهديد السلاح

المصدر: البيان

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ألقت الشرطة السعودية بمنطقة المدينة المنورة، القبض على مواطنَيْن سعوديين، اعتديا بالضرب على سعودي آخر أمام منزله وسلباه مبلغ 280 ألف ريال تحت تهديد السلاحٍ.



وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على مواطنَيْن، اعتديا بالضرب على مواطن أمام منزله وسلباه مبلغ (280,000) ريال تحت التهديد بسلاحٍ أبيض، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

واضاف، أنه تم ضبط المبلغ المسروق بحوزتهما ، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.