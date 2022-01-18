فيديو .. طريقة بسيطة تغني عن الثلاجة في الصين

المصدر: وكالات

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تحتاج الثلاجة إلى مصدر للطاقة الكهربائية حتى تعمل وتقوم بدورها في حفظ الطعام عند درجات حرارة منخفضة تسمح ببقائه صالحا للاستخدام الآدمي.

لكن في بعض المناطق النائية في شمالي الصين يحتاج البعض لحفظ الطعام دون أن يكون لديهم ثلاجة وحتى إذا تم إحضارها، ربما لا يجدون مصدرا الكهرباء.

ولأن سكان مناطق شمالي الصين وخاصة في منغوليا الداخلية يعيشون في أجواء شديدة البرودة، فإن البعض استطاع أن يوفر بديلا للثلاجة بتقنية بسيطة تعتمد على الاستفادة من برودة الطقس.

ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يصب الماء في إناء مستدير ويتركه لليوم التالي في مكان مفتوح حتى تتجمد الأجزاء الخارجية من الماء.

في اليوم التالي يتم إزالة الإناء المعدني الذي يترك خلفه إناء من الثلج وبداخله بقية الماء، الذي يتم التخلص منه والحصول على إناء ثلجي مجوف يتم استخدامه في حفظ الطعام خاصة أن درجات الحرارة المنخفضة تبقي هذا الإناء الثلجي متجمدا لفترة طويلة ما يعني إمكانية استخدامه بديلا للثلاجة.