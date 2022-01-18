مصر: وقف الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية غداً

المصدر: وكالات

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، اعتبار غدا الأربعاء 19 يناير 2022 اجازة لـ طلاب المدارس من امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الاجازة بمناسبة عيد الغطاس، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي احتراما لـ الاخوة المسيحيين.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الرابع الابتدائي اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022، يؤدون امتحان نصف العام في مادة اللغة الانجليزية، وذلك في رابع ايام امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي.

وقد حددت وزارة التربية والتعليم زمن امتحان اللغة الانجليزية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي بـ ساعة ونصف فقط، مشيرةً إلى أن عدد اسئلة امتحان اللغة الانجليزية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي 15 سؤالا فقط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم وضع امتحان اللغة الانجليزية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه، مؤكدةً أن الامتحان مختلف من مدرسة لأخرى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحان اللغة الانجليزية لـ الصف الرابع الابتدائي اليوم يشمل أسئلة من جميع الدروس التي تم تدريسها لـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية ديسمبر 2021.

على جانب آخر، يذكر أن تعطيل الدراسة والامتحانات في مصر بسبب كورونا واوميكرون ، امر عاد من جديد ليشغل الرأي العام ويثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد أن انتشرت انباء مجهولة المصدر تشيع خبر تعطيل الدراسة والامتحانات في المدارس بعد زيادة حالات كورونا و اوميكرون بين الطلاب.

وفي هذا الاطار نفت وزارة التربية والتعليم كل ما يقال على السوشيال ميديا بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات في مصر بسبب كورونا و اوميكرون.

حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لا يوجد قرار بـ تعطيل للدراسة ولا تأجيل للامتحانات ولا تغيير في مواعيد اجازة منتصف العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم نحن نطبق الاجراءات الاحترازية بكل دقة في جميع المدارس وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب.