طفلة سعودية ذات ست سنوات تحفظ القرآن كاملاً.. فيديو

المصدر: البيان

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تمكنت الطفلة السعودية رغد بنت محمد، رغم صغر سنها؛ فهي لم تتجاوز 6 سنوات، وبدعم والديها من حفظ القرآن كاملاً، وذلك بحفظ ومراجعة صفحة ونصف الصفحة يوميًّا.

وأكدت لبرنامج الراصد على قناة "الإخبارية" السعودية أنها لم تجد صعوبة أو مشقة في حفظه "فهو كلام ربنا".

وأشارت إلى أن والدتها هي من تشرف على تدريسها ومتابعتها بحفظ وجه ونصف الوجه من القرآن يوميًّا.

يُذكر بأن شقيقتها حنين مُنحت شهادة حفظ القرآن الكريم بتقدير ممتاز في العام 1442، وذلك في مدرسة هيلة المسائية التابعة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض.