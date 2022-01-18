مصر.. الحكم بحبس المعتدي على سيدة في الشارع 5 سنوات

المصدر: البيان

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قضت محكمة مصرية بحبس المتهم بالاعتداء على شقيقة زوجته، أمام أطفالها في الشارع، 5 سنوات، ومراقبة 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت 20 ألف جنيه، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وجاء الحكم بعد القبض على المتهم بعدما رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي على إحدى السيدات وإكراهها على الاعتذار منه.

وبالفحص تبين أنه قد تبلغ لقسم شرطة الوراق بالجيزة من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، بتضررها من (زوج شقيقتها، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها "بكدمة بالوجه" لوجود خلافات بينه وزوجته "شقيقة المجني عليها".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة والتعدي على المجني عليها، كما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه، بسبب تدخلها في الخلافات بينه وزوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.