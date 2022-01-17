مثلجات بمذاق "ماسالا دوسا" ومستخدمون يصفونها بالكابوس "فيديو"

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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انتشر مقطع فيديو على "انستغرام" شاركه أحد عشاق تذوق الأطعمة، وجاء محتوى المقطع حول المثلجات أو الآيسكريم التي تعد وجبة خفيفة محببة للكثيرين، وقد يمتلك البعض تفضيلات مختلفة حينما يتعلق الأمر بالنكهة، في حين قد يذهب قليلون لتجربة مذاقات غريبة وغير مألوفة، وهو ما حصل بالضبط مع مستخدم لمنصة "انستغرام" الاجتماعية، وثق خلالها تجربته عبر مقطع فيديو انتشر بشكل فيروسي وذلك لغرابة اختياره، ألا وهي مثلجات "ماسالا دوسا".

ونقلاً عن موقع "إنديا توداي"، فقد قدم متجر في دلهي إضافة لا يمكن تصورها للآيسكريم، بدأ بتفتيت كميات كبيرة من ماسالا دوسا- التي تصنع من الأرز، العدس، البطاطس، الحلبة وأوراق الكاري وتقدم مع الصلصات- ليضيف بعدها مغارف من مثلجات بنكهة الفانيليا. وبعد مزج الخليط الأول، واصل الشخص في الفيديو في إعداد لفائف الآيس كريم وصولاً للحظة التي أضاف فيها الصلصة الحارة.

مقطع الفيديو غير الاعتيادي شوهد لأكثر من 1.5 مليون مرة، وتلقى العديد من ردود الأفعال من مستخدمي الإنترنت.

ليصف البعض الطبق الغريب بأنه "كابوس"، بينما أصيب البعض الآخر بالرعب من "المجزرة" التي أُلحقت بوجبتهم الخفيفة المفضلة.