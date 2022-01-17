حقيقة دخول مصر في حزام الزلازل

المصدر: البيان

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نفى المعهد المصري للبحوث الفلكية دخول البلاد في حزام الزلازل، مشيرا إلى أن الأمور طبيعية حتى لو تم تسجيل هزات أرضية بشكل يومي.

وفي تصريح لقناة "سي بي سي" المصرية، قال رئيس المعهد جاد القاضي: "لا يوجد جديد بالنسبة للزلازل خلال الفترة الراهنة، ولكن الناس أصبحت تهتم بشكل أكبر، وتتابع وسائل الإعلام بشكل أوسع، وبالتالي تسمع عن الزلازل بشكل أكبر".

وأضاف أن الأمور طبيعية ومصر لم تدخل في حزام الزلازل، حتى لو يتم تسجيل هزات أرضية بشكل شبه يومي.

ولفت إلى أن مصر ضمن المعدل الطبيعي والمعقول من الهزات الأرضية خاصة أن المنطقة التي تسجل فيها الهزات المحسوسة هي منطقة شرق البحر المتوسط وهي منطقة فيها تراكيب جيولوجية.

وأكد أنه مصر تسجل هزات أرضية بشكل يومي وليس كلها محسوسة، ولكن "الزلازل المحسوسة تكون على عمق كبير، مثل الزلزال الذي حدث الثلاثاء الماضي على عمق 60 كيلومترا، وكان خارج الأراضي المصرية ولم يشكل أي خطر على البلاد".