" انت بتصور ميت".. آخر كلمات طبيب قلب مصري توفي بأزمة قلبية

المصدر: البيان

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توفي السبت طبيب مصري أخصائي القلب والجهاز الهضمي ويدعى وائل عرفة، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك عقب مشاركته فى مؤتمر لتصلب الشرايين وقسم أمراض القلب بجامعة كفر الشيخ.

وقال أحد الحضور في المؤتمر وهو الأستاذ مجدي عبدالعظيم، إنه كان متواجداً بمؤتمر كلية طب كفر الشيخ بالأمس، وطلب من الدكتور وائل عرفه تصويره لأنه يجيد التصوير، فصوره عدد من الصور، وقال له كلمات لم يفهم معناها إلا عندما صدم بوفاته، فكان يقول له عقب كل صورة”عايز صوره رايقه يا استاذ مجدي،عشان لما اموت تلاقي صورة حلوة”، ثم قال له أنت تصور ميت، وكأنها صور الوداع. وفقاً لصحيفة اليوم السابع.

وأكد عبد العظيم، أنه لايصدق ماحدث، فكلمات الدكتور وائل مازالت ترن فى أذنه وتتردد، ومن هول الصدمة، لايعرف أنه سمع تلك الكلمات منه أم لا، ولكن كلما راجع كلماته تأكد من قولها له، مؤكداً أنه لم يكن يعلم أنه يقصد تلك الكلمات، إنه الطبيب الإنسان الخدوم الكريم المحسن لكل فقير ومسكين.

وأضاف عبدالعظيم" إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يعرف ماذا يقول فالدكتور وائل وافته المنية عقب المؤتمر بوقت قليل، وعزاؤنا أنه كان من الصالحين بإذن الله ولا يعلم بواطن أعماله الا الله سبحانه وتعالى ولا نملك غير أن نقول " إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشيع الآلاف من أهالى قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ جثمان الدكتور وائل عرفه، فى جنازة مهيبة،وخيم الحزن على أهالى المحافظة، حزنا على وفاته لحسن خلقه، وسيرته العطرة.