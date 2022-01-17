بالفيديو.. أردني يقيم في "ميكروباص" تحت الثلوج والأمطار منذ أربع سنوات

المصدر: البيان

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يجلس متكوراً على نفسه بالقرب من مدفأة غاز وضعها في سيارته الـ "ميكروباص" المتوقفة منذ أعوام في نفس المكان والمكتظة بأغراضه الشخصية، وقد بدا على وجهه التعب وعلى ملابسه علامات الاتساخ والإهمال.

باسل سمور، مواطن أردني فقد عمله منذ أعوام، وحاصرته المشاكل العائلية ففضل العيش في الـ "ميكروباص" هرباً من المشاكل، ويبيت في حافلته الصغيرة على قارعة الطريق في منطقة الاستقلال بالعاصمة عمان.

وبحسب موقع "رؤيا الإخباري" فإن سمور متواجد في نفس المكان منذ عام 2018، بعد أن فقد وظيفته كسائق شاحنة، وحدثت معه مشاكل عائلية لم يرغب بذكر تفاصيلها.

وروى أحد القاطنين في المنطقة أن سمور لم يطلب مساعدات مالية من أحد، إنما يطالب بتأمين وظيفة له، تساعده على تحسين حياته، والانتقال إلى مكان نظيف يستطيع الإقامة والعيش فيه.