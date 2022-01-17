سعودية تفتح مطعماً ومقهي.. وهذا رد فعل زوجها " فيديو"

المصدر: البيان

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استطاعت أسرة سعودية بمنطقة جازان، أن تحقق حلمها من خلال فتح مطعم ومقهى، بعد أن كان نشاطها مقتصرًا فقط على تحضير الأطعمة في المنزل.

وبحسب لقاء مع قناة العربية،استطاعت السيدة أمل حبيش، وهي زوجة وأم لأربعة أطفال،أن تحقق حلمها في فتح مطعم ومقهى تمارس فيه هواياتها بتحضير الأطعمة للزبائن ومرتادي المطعم، ليصبح مصدر دخل لها ولأسرتها بعد عملها لسنين طويلة في تحضير الأطعمة من منزلها.

وقالت أمل حبيش خلال حديثها: " لولا وجود زوجي ودعمه لي، ما كنت أقدر أخطو خطوة واحدة، وهذا لم يكن قرارًا سهلًا، وأن يترك عمل دام لـ 15 عامًا".

وتابعت: "زوجي فجأة قالي يلا نفتح مشروع، اشتغلنا وسهرنا وصار عندنا مشروعنا على أرض الواقع، معقبة: "بنشوفه واحد من أطفالنا" حسب "المرصد".

من جهته أعرب زوجها محمد الحوذلي، عن سعادته بهذا المشروع، قائلًا: "قدمت استقالتي في القطاع الخاص، وزوجتي عرضت عليا فكرة مطعم أو مشروع، لأنها كانت تعاني من فراغ كبير في البيت، والحمد لله نجحنا".