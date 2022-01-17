«ووردل» تجتاح الولايات المتحدة

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

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استأثرت لعبة «ووردل»، على اهتمام عدد كبير من مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وسُجّل إقبال واسع عليها في الأسابيع الأخيرة، وهي تقوم على مبدأ بسيط، يتمثل في اكتشاف كلمة كل يوم من خمسة أحرف، وبحد أقصى هو ست محاولات.

وقالت سوزان دروبين (65 عاماً)، التي تلعب «ووردل» يومياً، إنها «رائعة»، ولاحظت أنها تجعل اللاعب «مدمناً عليها». وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، بأن عدد الذين يحاولون العثور على كلمة اليوم، ارتفع من 90 شخصاً في الأول من نوفمبر الفائت، إلى أكثر من 300 ألف بعد شهرين، في الثاني من يناير الجاري.

ومبدأ اللعبة سهل، ويتمثل في العثور على الكلمة الأنسب المكونة من خمسة أحرف، في ست محاولات.

وينبغي على كل لاعب إيجاد كلمة واحدة يومياً، وإذا أخفق في ذلك، لا يمكنه إعادة المحاولة إلا في اليوم التالي. ما يميز «ووردل» أن مصممها، وهو مهندس كمبيوتر بريطاني، يدعى جوش واردل، لم يكن يهدف إلى بيعها للجمهور العريض، بل أرادها ببساطة وسيلة للترفيه، وقرر عدم تحقيق أرباح من خلال هذه اللعبة.

ولا تظهر أي إعلانات على الموقع، لكن البعض سبق أن حاولوا نسخ المبدأ، وكسب المال من خلاله.