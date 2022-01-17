الكويت.. القبض على عربي هرّب مخدرات بطفايات حريق

المصدر: البيان

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ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض على مقيم سوري استورد كميات من مخدر "الشبو" عن طريق الشحن الجوي مخبأة في طفايات الحريق.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتة، تلقى جهاز مكافحة المخدرات معلومات عن استيراد سوري كميات من المواد المخدرة عن طريق الشحن الجوي.

وأضافت أن التحريات أكدت صحة المعلومات، وتم إصدار الإذن اللازم من النيابة لضبط المتهم، وتم نصب كمين له وانتهى بالقبض عليه.

وقال مصدر أمني إن المتهم اعترف باستيراد المضبوطات من الخارج وإخفائها داخل مطافىء حريق، وبإحصائها قدرت بـ9 كيلو غرامات من "الشبو"، وتمت إحالة المتهم إلى الجهات المختصة.