توقف تاريخي لإذاعة لبنان

المصدر: وكالات

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في أحدث حلقة من أزمة وقود مستفحلة في لبنان، انقطعت الكهرباء عن إذاعة لبنان الرسمية، "الأحد"، بعد نفاد المازوت التي تزود المحولات الكهربائية.

وعلى وقع تقنين الإنترنت وتوقف العمل في مختلف مراكز البريد المخصصة لشبكات الاتصال في العاصمة اللبنانية، لأول مرة تصل أزمة تأمين مادة المازوت إلى وسائل الإعلام، وهذه المرة إلى الإعلام الرسمي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" توقفت إذاعة لبنان الرسمية عن البث بقسميها العربي والأجنبي عند الخامسة مساءً بعد ظهر "الأحد"، بسبب فقدان مادة المازوت، من مولدات شركة الاتصالات وهيئة الاتصالات التي تغذي مبنى وزرة الإعلام الكائن من منطقة الصنائع المحاذي لشارع الحمرا في العاصمة بيروت.

وقال مصدر في الإذاعة إنه "عند الساعة الخامسة مساء بعد انقطاع الكهرباء عن الأستوديو هات، غادرت المذيعة ومهندس الصوت وأقفلت الأستوديو ".

ومع توقف إذاعة لبنان، أصبحت الوكالة الوطنية للإعلام التي تقع في المبنى عينه بلا كهرباء، واستمرت بالعمل على الرغم من كل الصعوبات إذ يتابع المحررون في الوكالة نقل الأخبار من منازلهم.