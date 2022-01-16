ذاكرة ثمانيني تنقذ بلدة إسبانية

المصدر: البيان

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أنقذت ذاكرة رجل ثمانيني بلدة إسبانية من قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، لم تنفجر، بعد أن تذكر أن قوات إيطاليا الفاشية أسقطتها على بلدته عندما كان طفلاً، منذ أكثر من 80 عاماً، لتبطل الشرطة مفعولها.

وأوقف العمل في مبنى في بلدة مايا بالقرب من ثاراجوثا في شمال شرق إسبانيا، بعد أن قال الرجل إنه عندما كان في السادسة من عمره تعرض المبنى لقصف جوي، لكن القنبلة لم تنفجر، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

واستخدمت الشرطة أجهزة الكشف عن المعادن في الوصول إلى القنبلة، التي تزن 50 كيلوغراماً والتي أسقطتها القوات الجوية الإيطالية التي دعمت قوات الجنرال فرانشيسكو فرانكو خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1936 و1939.

وفجر ضباط المفرقعات القنبلة في العاشر من يناير لكن تم الإعلان عن العملية، الأحد.