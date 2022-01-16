وفاة الإعلامية المصرية آمال مكاوي

المصدر: البيان

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توفيت اليوم الأحد الإعلامية المصرية الكبيرة آمال مكاوي والتي تعد مؤسسة البرامج التعليمية، في التلفزيون المصري، وفقا لما أعلنه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، على صفحته في فيسبوك.

ونعى عمرو الليثي الإعلامية الراحلة آمال مكاوي وكتب عبر صفحته: "أنعي بمزيد من الحزن أستاذتنا الإعلامية الكبيرة آمال مكاوي مؤسسة البرامج التعليمية بالتلفزيون ورئيس القناة الأولى سابقًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أن الإعلامية آمال مكاوي خريجة كلية الحقوق، وحصلت على دبلومة في معهد الإذاعة ودبلوم في الإخراج، كما أنها من أسرة إذاعية فشقيقها هو سعد لبيب الذي يعمل بالإذاعة، وتزوجت زميلها الإذاعي سعيد عثمان يوم 5 يونيو في عام 1957.

وفي سياق متصل، كانت الراحلة آمال مكاوي قالت في حوار سابق لها إنها دخلت الإذاعة بالامتحان الذي تقدمت له بعد طلب الإذاعة لمذيعات جدد أما دخولها في التليفزيون فكان بالاختيار من التليفزيون نفسه حيث كانت في قسم الأخبار بالإذاعة، وعند افتتاح التلفزيون اختاروها ضمن الدفعة الثانية.