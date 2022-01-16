فيديو يحبس الأنفاس.. مغامر يمني يتدلى من فوهة بركان

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب يمني مغامر، يجري على حافة فوهة بركان، ليتتدلى من حافة الفوهة، في مشهد يحبس الأنفاس.

ويظهر الفيديو عدو المغامر اليمني برشاقة نزولاً على حافة فوهة بركان "دمت"، ومن حوله شباب لم تخف أصوات تشجيعهم، الانبهار والتوتر الذي بعثه هذا المغامر في نفوسهم.