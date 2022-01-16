علماء إيطاليون يرممون الأعمال الفنية عبر البكتيريا

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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وظفت الوكالة الوطنية الإيطالية للتكنولوجيا الجديدة (ENEA) مكتبتها للكائنات الحية الدقيقة لتكون بمثابة أداة أساسية في مجال ترميم الفنون.

ومؤخراً، استخدم فريق من العلماء والمرممين 3 أنواع من البكتيريا لتنظيف أحد أعمال مايكل أنجلو في معبد سان لورينزو (ميديشي تشابل) بفلورنسا، نقلاً عن موقع "سبرينغ وايز" المتخصص في الابتكارات.

وخلال ليلتين، نجحت تلك البكتيريا بتنظيف وإزالة أوساخ تجمعت لمدة قرون، ولم يكن ذلك وحسب، بل نفذت الأمر دون ترك أي ضرر أو بقايا على الرخام.

يذكر أن فريق الترميم اختار 11 سلالة من البكتيريا من مخزن الوكالة الذي يضم أكثر من 1500 من الفيروسات والطحالب والبكتيريا والفطريات لاختبار فعاليتها. بعدها تم إعداد 3 أنواع هي الأكثر كفاءة لاستخدامها في المهمة.

عن الآلية، يتم تجويع بعض سلالات البكتيريا بحيث تشعر بالجوع عند وضعها على الأعمال الفنية المتسخة، بينما تتم زراعة البعض الآخر لتعزيز قدرات التنظيف، وبمجرد أن تصبح جاهزة للاستخدام، يتم تجميد البكتيريا في هلام لتصبح سهلة الاستخدام أثناء التطبيق كما وتيسير أمر إزالة البكتيريا عند انتهاء المهمة.