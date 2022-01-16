سيدة تمزّق 32 فستان زفاف بقيمة 11 ألف دولار لهذا السبب.. فيديو

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصينية فيديو لامرأة غاضبة تمزق عددا كبيرا من فساتين الزفاف باستخدام مقص بعد أن رفض صالون الزفاف إعادة مبلغ التأمين لها بعد إلغاء الحفل الخاص بها.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تم تصوير السيدة التي تدعى جيانج، وهي تمزق فساتين الزفاف في صالون بمدينة تشونجتشينج جنوب غرب الصين في 9 يناير.

وقامت جيانج بهذا السلوك الانتقامي بعد أن أبلغها الصالون بأنه لن يعيد المبلغ المقدر بـ 400 جنيه إسترليني كانت قد دفعته كجزء من باقة زفاف بقيمة 915 جنيها إسترلينيا.

وأظهر مقطع الفيديو السيدة الصينية وهي تمزق فساتين الزفاف البيضاء بعنف وبدون تردد، بينما يصيح أحد العاملين بالصالون قائلًا: «توقفي، تلك الفساتين تكلفت الآلاف».

وردت السيدة الغاضبة قائلة: «حتى لو كان عددهم يصل إلى عشرة آلاف، فلا بأس»، وظلت تمزق الفساتين بغضب شديد حتى وصل عدد الفساتين الممزقة إلى 32 فستانا بقيمة 8000 جنيه استرليني بما يعادل 11 ألف دولار.

كانت المرأة قد حجزت باقة الزفاف في أبريل 2021 لحفل زفافها المقرر في 5 أكتوبر، ولكن تم إلغاء حفل الزفاف في اللحظات الأخيرة، لذا طالبت بعد ذلك باسترداد المبلغ بالكامل، وهو ما لم يوافق عليه الصالون لذا قررت أخذ حقها على طريقتها الخاصة.

سيدة تمزق 32 فستان زفاف بقيمة 11 ألف دولار لهذا السبب.. فيديوhttps://t.co/X46WxHOxKC#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ssgY21ycWv — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2022