ماذا قال "بطل" رالي داكار غير المتوّج سائق "الوانيت" في أول ظهور له؟.. فيديو

المصدر: البيان

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أطل إعلامياً صاحب مقطع الفيديو الشهير، الذي حقق انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشاب السعودي مشعل بن نايف الشلوي، بعد أن نجح في تخطي أحد السائقين في رالي داكار 2022، رغم أنه كان يقود مركبته وانيت نيسان 2015.

وأعرب في أول ظهور له لـ "سبق" السعودية عن سعادته ومرافقه وهما يشهدان تلك الحالة الموثقة تحقق انتشارًا واسعًا، وقدم التحية لمشجعيه، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمنى مشعل صاحب الـ 24 عاماً، أن يشارك في رالي دكار، ولم يتمكن من ذلك بسبب إمكانياته البسيطة، لكن قادته الصدفة التي لم يكن مجهزاً لها، وغامر بتحدي السائق البلجيكي باسكال فيرين عند مروره بدياره جنوب الطائف، وتفوق عليه وسط الصحراء.

وكان مشعل بن نايف الشلوي ظهر في فيديو يقود سيارة من طراز "داتسون" موديل 2015 من إنتاج شركة "نيسان" وهو يحاول مجاراة سيارة حديثة معدلة ومخصصة للصحراء، بل وتنجح في ذلك.

وقال في تصريح لـ "العربية.نت"، إنه كان يقود مركبته القديمة بسرعة 110 متجاوزاً الكثبان الرملية، وبعد أن لمح بالصدفة كاميرا السباق تصوره بالهليكوبتر في مركز أبو راكة، ازداد الحماس بداخله وقطع وصديقه قرابة نصف كيلو بمدة دقيقتين، في الوقت الذي كان يدفعه صديقة سهل الشلوي للصمود خوفاً كون أن سيارته لم تكن مهيأة للمنافسة، مؤكداً أنه لو كان شارك في السباق لحقق المركز الأول.

ماذا قال سائق "الوانيت" في سباق رالي داكار غير المتوّج في أول ظهور له؟.. فيديوhttps://t.co/RbqxWhYaal#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/gQxFf4JM9J — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2022