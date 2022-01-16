الجدة الفولاذية تحتفل بعيد ميلادها الـ100

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت ماريا كولتاكوفا، الممرضة السابقة في القوات الروسية، بعيد ميلادها الـ100 بطريقة فريدة من نوعها، وفق ما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وهنأ مئة طالب من مركز تدريب قوات الفضاء الروسية الجدة الفولاذية ماريا كولتاكوفا بعيد ميلادها، إذ قاموا بإطلاق 100 بالون في الهواء حسب عدد السنوات التي عاشتها.

وقامت الجدة الفولاذية، في هذه المناسبة، بأدوار تقتصر على الأشخاص، الذين يتمتعون بحيوية كبرى، إذ قفزت بالمظلة وقامت بركوب دبابة بشكل احترافي.

وقالت ماريا كولتاكوفا: «في البداية، لم أفكر في الأمر، أنني سأعيش حتى أصبح عمري مئة عام. وفعلت ما ألزمني به الوطن الأم وفعلت كل شيء».

وحينما يطلق عليها خطأً اسم الجدة الحديدية، سرعان ما تصححها لتقول: «ليس الحديد بل الفولاذ، لأن الحديد يصدأ».

وشاركت الجدة الفولاذية بمعارك الحرب العالمية الثانية، ومنها معارك كورسك بولج، وتحرير مدن لفوف وخاركوف وتشيكوسلوفاكيا وبولندا.

يذكر أن كولتاكوفا قامت بأول قفزة لها بالمظلة، وهي في سن الـ93، من ارتفاع ثلاثة آلاف متر.