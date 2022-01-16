22 مليون مشاهدة يحققها قط على «تيك توك»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتل القط «بيرسيك» من إقليم خاباروفسك الروسي أكثر مقاطع الفيديو شعبية على الإنترنت في العام الماضي، بحسب ما نقله برنامج «شاهدتم الفيديو» على القناة الأولى الروسية.

وحصل القط ومالكته على جائزة «الحياة من دون القطط لا معنى لها»، تقديراً له بحسبانه أكثر القطط شهرة على الإنترنت العام الماضي، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وحصد الفيديو أكثر من 22 مليون مشاهدة على تطبيق «تيك توك»، حيث يظهر القط وهو يعبث بوعاء فارغ متجاهلاً طلب مالكته بالتوقف، ما زاد عدد مشاركيه 10 آلاف مشترك.