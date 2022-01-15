شاب يدفع امرأة أمام قطار في بروكسل

المصدر: د ب ا

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أكد مكتب النائب العام في بروكسل اليوم السبت أنه تم احتجاز شاب للاشتباه في قيامه بدفع امرأة في مسار قطار مقبل بإحدى محطات مترو الانفاق وسط العاصمة البلجيكية. وقد يعتقل الشاب بتهمة الشروع في قتل.

وتفيد المزاعم بأن الرجل دفع المرأة عمدا من الظهر بينما كان قطار الانفاق مقبلا.

وتردد أن سائق القطار استخدم مكابح الطوارئ ونجح في تجنب دهس المرأة.

وأكد ناطق باسم شركة النقل المحلية أنه تم نقل المرأة سريعا إلى الرصيف.

وتردد أن السائق والضحية كانا في حالة صدمة مساء أمس الجمعة.

وأفادت صحيفة ديرنير أور/ليسبورتس بأنه جاري مشاركة مقطع يبدو أنه يظهر ما حدث على الانترنت. ويبدو أنه يعرض اللقطات التي سجلتها كاميرا مراقبة.

وقع الحادث الساعة 0745 مساء تقريبا (1845 بتوقيت جرينتش) في محطة مترو بوسط المدينة. وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية بيلجا أن الحادث تسبب في وقف حركة المرور في المنطقة المتضررة حتى 0815 مساء.