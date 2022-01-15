بريطاني يمتهن الوقوف في الطوابير لجني 160 جنيه استرلينياً باليوم

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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عقد أحد سكان مدينة لندن تحويل الطوابير خارج متاجر البيع الفاخرة لمهنة ولقمة للعيش، وذلك عبر التطوع للوقوف في الطوابير الممتدة نظير أجر مادي يتقاضاه لاحقاً.

وبحسب "ميرور" البريطانية، يتقاضى فريدي بيكيت (31 عاماً) حوالي 20 جنيه في الساعة، ما يقارب الـ 160 جنيه إسترليني خلال اليوم الواحد عبر الوقوف في الطابور من أجل أشخاص آخرين، بيد أن مهنته هذه التي قد يراه كثيرون بأنها يسيره تعني تحلي الشاب بالصبر والجلد لأن الأمر يعني وقوفه في طابور بالكاد يتحرك ولمدة قد تصل لثماني ساعات كاملة.

أوضح فريدي الذي يعيش في منطقة فولهام إن أفضل أوقاته في هذه الوظيفة تتمثل بطوابير تذاكر الأحداث الشعبية الكبيرة، ولا ننسى أن وظيفته شأن كل مهنة، تواجه عدداً من التحديات كالجو القارس وساعات الانتظار غير المتوقعة وغيرها الكثير.