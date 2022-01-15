شاهد رقص الأخطبوط ذي العباءة

المصدر: البيان

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تداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو نادرا للأخطبوط ذي العباءة، وهو يسبح قبالة ساحل جزيرة ليدي إليوت.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فقد تم رصد الحيوان الأسبوع الماضي.

وتمكنت عالمة الأحياء البحرية جاسينتا شاكلتون، من تصوير الأخطبوط في جو من الدهشة لهذه الصدفة، وقالت: "عندما رأيته لأول مرة اعتقدت أنه سمكة صغيرة ذات زعانف طويلة، لكن عندما اقتربت أدركت أنها أنثى الأخطبوط ذي العباءة، وانتابني شعور غامر بالبهجة والإثارة. ظللت أصرخ من خلال قناع الغطس، إنه الأخطبوط ذو العباءة".