أستراليا تسجل أعلى درجة حرارة منذ 60 سنة.. فيديو

المصدر: البيان

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اجتاحت أمس الجمعة موجة شديدة الحرارة الساحل الشمالي الغربي لأستراليا تجاوزت فيها الحرارة أعلى مستويات منذ 62 عاما.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بلدة أونسلو الواقعة في غرب أستراليا سجلت 50.7 درجة مئوية الخميس مطابقة بذلك أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في بلدة أودناداتا في يناير العام 1960.، وفق ما نقلت "يورونيوز".

وقرع علماء وناشطون في مجال المناخ جرس الإنذار، محذرين من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، خاصة الوقود الأحفوري، يقترب من الخروج عن السيطرة.

وتعتبر أستراليا من أكثر دول العالم إنتاجا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكن حكومتها ترفض تقليل اعتمادها على الفحم أو الصناعات التي تستخدم مصادر الوقود الأحفوري الأخرى، قائلة إن ذلك سيكون على حساب تسريح العمالة.