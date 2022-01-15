"سبعيني" جزائري مفتول العضلات "يُشعل" مواقع التواصل.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

علي المنحدر من ولاية باتنة الجزائرية، والبالغ من العمر 73 عاما صنع الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الفيديو، الذي بثته قناة النهار الجزائرية، والذي يظهر من خلاله بعضلات مفتولة رغم تقدمه في السن.

ويمارس علي رياضة كمال الأجسام، رفقة صديقيه لخضر 73 عاما وعيسى البالغ 63 عاما منذ شبابهم، ما مكنهم من الحفاظ على صحة جيدة وأجسام شابة.

وبالنسبة للعم علي، فإن الرياضة هي العلاج الأمثل لجميع الأمراض، لذا فهو يدعو الجميع ليتبعوا طريقه.

ويذهب العشرات من شباب ولاية باتنة لممارسة رياضة كمال الأجسام، من أجل التدرب إلى جانب علي، حيث تمكنوا من العثور على الإلهام للحفاظ على صحة الجسم وجماله.

وأصبح العم علي مصدر تحفيز للجيل الجديد، فرغم تقدمه في السن، يحافظ على شكله الشاب، وهي حقيقة يثير أي شخص يقابله.