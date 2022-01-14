العثور على لوح حجري نادر في عُمان

المصدر: البيان

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كشفت وزارة التراث والسياحة العمانية عن العثور على لوح حجري نادر يرجع تاريخه إلى الألف الثالث قبل الميلاد.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن اللوح المكتشَف لأول مرة في السلطنة، يشبه لعبة الشطرنج أو ما يعرف بـ«الحواليس».

وذكرت أن الاكتشاف الأثري تم بالتعاون مع بعثة أثرية من جامعة وارسو بالجمهورية البولندية.

ولفتت إلى أنه تم العثور عليه في إحدى غرف الموقع الأثري «قميراء»، الذي يُعدُّ من المواقع المهمة خلال العصر البرونزي المرتبطة بتجارة النحاس لحضارة مجان مع حضارات دلمون وبلاد ما بين النهرين (العراق حالياً).