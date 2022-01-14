هل إرسال إيموجي "قلب حب" على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر تحرشاً ؟

المصدر: البيان

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هل يعد إرسال إيموجي "قلب حب" على مواقع التواصل الاجتماعي تحرشاً ضمن قانون التحرش في السعودية ؟ .. للإجابة عن هذا السؤال استضاف برنامج إم بي سي في اسبوع المحامي والمستشار القانوني السعودي مشعل الشريف الذي اوضح حقيقة هذا الأمر قائلا "إن رمز "قلب حب" الذي يرسل في برامج الدردشة وغيره ، لا يمكن الحكم عليه إذا كان تحرشاً أو غير ذلك إلا من سياق الحوار الذي دار بين الطرفين.

وأشار إلى أن التحرش يقصد به أي قول أو فعل يصدر من شخص لشخص آخر ذي مدلول جنسي ويمس كرامته أو جسده أو عرضه أو يخدش بالحياء بأي وسيلة كانت .

ودعا ضحايا التحرش إلى ضرورة جمع الأدلة وعدم التردد في الابلاغ صوناً لحقوقهم .

وأوضح أنه بالنسبة لموضوع التشهير فقد تم اضافته إلى قانون التحرش ،حيث يكون التشهير في حالات معينة يحددها الشرع وليست على اطلاقها بالكامل على حسب الجرم الذي قام باقترافه الجاني.