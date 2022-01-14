في ظاهرة نادرة.. سحب "الماماتوس" تغطي سماء المسجد النبوي

المصدر: البيان

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غطت ظاهرة سحب "الماماتوس" الفريدة سماء المسجد النبوي، الفريدة تزامنا مع هطول الأمطار الغزيرة وأجواء الطقس الباردة خلال الأيام الماضية.

ونشرت وكالة شؤون المسجد النبوي على حسابها عبر "تويتر" صورا للغيوم، بالإضافة إلى فيديو لهطول الأمطار على المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وسحب الماماتوس من أكثر الظواهر الطبيعية غرابة وإثارة للدهشة، فمظهرها غريب جدا ويشبه الفقاقيع المحدبة، وهي بالتالي تختلف تماما عن الغيوم التي نعرفها والتي تتميز بقاعدتها المسطحة.

وتأتي سحب الماماتوس بمثابة مجموعة من السحب العنقودية المتصلة ببعضها بعضاً، تشبه حبات القطن المتجعدة، أو على هيئة أنابيب طويلة وهو الشكل الكلاسيكي البارز لهذه الظاهرة.

وتتشكل هذه السحب عادة عندما تكون طبقات الجو العليا والمتوسطة رطبة وأسفل هذه الطبقات طبقة جافة، لينتج عن ذلك تصاعد وهبوط سريع لتيارات الهواء التي تمتزج بقطرات المياه فتتكون سحب الماماتوس.