تركيا تنجح في إطلاق أول قمر اصطناعي مصغر إلى الفضاء

المصدر: د ب ا

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أطلقت تركيا أمس الخميس، أول قمر اصطناعي مصغر لها إلى الفضاء بنجاح من قاعدة "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتم إطلاق القمر الاصطناعي، الذي يحمل اسم "جريزو 263أيه" إلى الفضاء عبر صاروخ "فالكون 9" تابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ويشكل اسم القمر الاصطناعي التركي المصغر، أسماء 263 عامل تعدين لقوا حتفهم في انفجار منجم "قوزلو" بولاية زونغولداق التركية في 3 مارس 1992.

والقمر التركي "جريزو 263أيه" ثمرة جهود مجموعة طلاب من كلية الهندسة بجامعة "بولنت أجاويد" بولاية زونغولداق.

وتبلغ تكلفة إطلاق القمر "جريزو 263أيه" المصغر 25 ألف يورو، ويبلغ حجمه 5 × 5 × 5 سنتيمترات، ومن المخطط له أن يعمل في مجال الاتصالات لمدة 4 سنوات و8 أشهر في مدار أرضي منخفض يبلغ حوالي 525 كيلومترًا.