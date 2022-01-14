بعد 24 سنة بحثاً و5 ملايين يورو كلفة.. بصل بدون دموع (فيديو)

المصدر: البيان

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ظهرت أخيراً سلالات بصل جديدة ستضع نهاية ليوميات البصل الذي يجعل عيون السيدات والطهاة تدمع عند تقشيره أو تقطيعه.

تقشير البصل الجديد لن يكون مقرفا بعد الآن، وقد استغرق الأمر 24 عاما من البحث والتكاثر النباتي المختار بعناية لسلالات بصل جديدة، وحوالي 5 ملايين يورو، بحسب "يورونيو".

البصل المعدل أصبح متوفرا تدريجيا في المتاجر، ولكن بتكلفة ثلاثة أضعاف مقارنة بتكلفة البصل العادي، لذا فإن الأمر متروك للمستهلكين للاختيار بين البصل القديم و"الحديث".

بصل بدون دموع بعد 24 سنة من البحث وبكلفة 5 ملايين يورو.. فيديوhttps://t.co/YWpcqbjoNE#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wEXH0byDWK — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 13, 2022