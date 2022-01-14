صيني يدمّر محوّلا للإنترنت بسبب بطء الشبكة

المصدر: البيان

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دمر رجل في الصين محوّلا للإنترنت على الطريق العام بحجة البطء في سرعة الاتصال بالشبكة، ليعاقب بالسجن سبع سنوات.

وأظهرت وثيقة نشرها أخيرا موقع محكمة مدينة سينشي بمنطقة غوانغشي في جنوب الصين أن الرجل المدعو لان أضرم النار في علبة للأسلاك بعيد خروجه مستاءً من مقهى للإنترنت في المدينة بسبب بطء الشبكة.

وأدت خطوته هذه إلى قطع الإنترنت عن حوالى أربعة آلاف أسرة وعن مستشفى عام لفترة تراوح بين 24 ساعة و48، مع أضرار بلغت قيمتها 20 ألف يوان (3145 دولارا).

وتمكنت السلطات من تحديد هوية المشتبه به من خلال ضبط أداة الجريمة وهي ولاعة، وفق وكالة "سبوتنيك".

وأثارت القضية اهتمام مستخدمي الإنترنت في الساعات الأخيرة، إذ وصف أحدهم المنفّذ بأنه "طفل كبير".