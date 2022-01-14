حرارة «شمس الصين» 160 مليون درجة مئوية

المصدر: دبي - البيان

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سجل المفاعل النووي الحراري الصيني (الشمس الاصطناعية) رقماً قياسياً جديداً حيث تم تسخين البلازما إلى خمسة أضعاف درجة حرارة الشمس، والحفاظ عليها أكثر من 17 دقيقة.

وتشير وكالة «شينخوا» الصينية، إلى أن هذا الإنجاز هو خطوة مهمة أخرى نحو إنشاء مصدر للطاقة النظيفة غير المحدودة تقريبًا. ويذكر أن تشغيل المفاعل النووي الحراري الصيني EAST، بدأ في عام 2006 وفي عام 2018 تمكن من تسخين البلازما إلى مئة مليون درجة مئوية والاحتفاظ بها لمدة 10 ثوان فقط. وتمكن في عام 2021 من تسخين البلازما إلى 120 مليون درجة مئوية والحفاظ عليها مدة 101 ثانية، وبعدها وصلت درجة حرارة البلازما إلى 160 مليون درجة مئوية والاحتفاظ بها مدة 20 ثانية. وهذه النتيجة التي حققها العلماء الصينيون مهمة بشكل خاص نظرًا لارتفاع درجة الحرارة بشكل غير معتاد في EAST.