بعد عامين من توقفها .. عودة سُفر إفطار الصائمين في المسجد النبوي

المصدر: وكالات

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أعلنت وكالة المسجد النبوي الشريف في السعودية اليوم الخميس عودة سُفر إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك بعد غياب دام عامين.

وقالت الوكالة، في بيان صحفي اليوم، إن عودة سُفر إفطار الصائمين خلال شهر رمضان تأتي بعد خطة أعدتها الوكالة تتضمن سبعة شروط تمثلت في تمكين القائمين على السفر المصرح لهم من أماكنهم المخصصة في السابق، وتحديد الأعداد بحسب الجائحة.

وشملت الشروط تعاقد مقدم الخدمة مع شركات الإعاشة المعتمدة لتجهيز الوجبات، ووجود خمسة أشخاص على السجادة الواحدة في حال التباعد، و12 على السجادة الواحدة حال عدم التباعد، والجلوس على جهة واحدة من السُفرة باتجاه القبلة فقط، وتجديد البيانات من مقدم الخدمة بداية من شهر رجب.

وكانت سُفر الصائمين في المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان توقفت خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات جائحة كورونا، وفي رمضان العام الماضي تم السماح بتوزيع وجبات على الصائمين.

ونقلت صحيفة "عكاظ اونلاين "عن حسين سعيد الترجمي صاحب إحدى السفر في داخل الحرم النبوي قوله:" لقد سعدنا كثيرا بهذه العودة التي اشتقنا لها في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا".

وأضاف الترجمي:" لقد شرفنا الله بتفطير زوار المسجد النبوي لأكثر من 20 عاما".