مسؤول مصري: ركاب طائرة سودانية هبطت اضطراريا يغادرون إلى تركيا بطائرة بديلة

المصدر: د ب ا

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أفاد مسؤول مصري بأن ركاب طائرة سودانية كانت هبطت اضطراريا بمطار الأقصر الدولي، جنوبي البلاد، قد غادروا المطار صباح اليوم الخميس .

وقال محسن الشامي، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم، إن ركاب طائرة شركة بدر السودانية، والبالغ عددهم 135 راكبا من جنسيات مختلفة، استكملوا رحلتهم التي كانت مقررة من العاصمة السودانية الخرطوم، إلى مطار إسطنبول التركي.

وكان قائد الطائرة طلب الهبوط بمطار الأقصر مساء أمس الأربعاء، إثر تلقيه إنذارا بوجود مشكلة على متن الطائرة (غرفة عفش الركاب) حيث هبطت الطائرة وجرى إنزال ركابها وطاقمها المكون من ثمانية أفراد بسلام.

وأشار الشامي إلى أن سلطات المطار، بالتنسيق مع سلطات محافظة الأقصر والجهات المعنية، اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية المقررة في مثل هذه المواقف، فيما دفعت المحافظة بعدد من الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف للمطار تحسبا لأية مواقف طارئة.

ولفت إلى أنه في الساعة الرابعة و40 دقيقة صباح اليوم بالتوقيت المحلي (0240 بتوقيت جرينتش) غادر الركاب على متن طائرة بديلة، فيما بقيت الطائرة الأولى قيد الفحص الفني بمطار الأقصر الدولي.

وكان ركاب سودانيون على متن الطائرة، أشادوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسن استقبالهم وضيافتهم، وبما جرى اتخاذه من إجراءات من قبل السلطات المصرية.