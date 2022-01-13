حريق بالمحرك يجبر طائرة سودانية على الهبوط الاضطراري بمطار الأقصر

المصدر: البيان

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اضطرت طائرة تابعة لطيران بدر السوداني لهبوط اضطرارى بمطار الأقصر الدولي، مساء أمس الأربعاء، كانت قادمة من الخرطوم ومتجهة إلى تركيا بعد حدوث عطل في أحد محركاتها واشتعال النيران فيه.

وقالت مصادر بمطار الأقصر إن الطائرة كانت تقل 140 راكبًا وتم إجلاء الركاب من الطائرة ونقل الطائرة للمنطقة المعزولة في المطار التعامل معها من خلال قوات الحماية المدنية.

وأوضح المصادر أن أحد محركات الطائرة تعرض لعطل مفاجئ واشتعلت النيران في المحرك ليقرر قائد الطائرة الهبوط في مطار الأقصر الدولي باعتباره أقرب مطار من موقع الطائرة وذلك بعد إبلاغ برج المراقبة بالمطار، وفقا لصحيفة المصري اليوم.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مطار الأقصر تحسبًا لأية تطورات وانتقال قوات الأمن وتم التعامل مع الموقف والسيطرة على الحريق المحدود بمحرك الطائرة.

وتم إنزال جميع الركاب عقب هبوط الطائرة والتأكد من سلامة صحتهم، كما تم التعامل مع المشكلة التي تعرضت لها الطائرة وإصلاحها.