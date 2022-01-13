الأبرد منذ بداية الشتاء.. منخفض جوي قوي يضرب الأردن اليوم

المصدر: البيان

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حذر محمد الشاكر، مدير عام موقع "طقس العرب"، من منخفض جوي قوي تم تصنيفه من الدرجة الثانية يبدأ تأثيره على الأردن مساء اليوم.

وأوضح الشاكر خلال استضافته عبر برنامج تلفزيوني أنه اعتبارا من مساء اليوم يتوقع تدفق هواء بارد نحو المنطقة الشرقية من البحر الأبيض المتوسط، وأن جزءا من ذلك الهواء يتمركز فوق الأراضي السورية، ومسار الهواء يتجه نحو بادية الشام وأطراف المملكة.

وتابع: "تتراجع درجات الحرارة الخميس وتكون الأجواء غائمة جزئيا، تتحول إلى ماطرة في ساعات المساء، بحسب الشاكر، الذي توقع أن تشهد المملكة خلال الأسبوع المقبل درجات حرارة باردة، وأن الأسبوع القادم سيكون الأبرد منذ بداية فصل الشتاء".

وتوقع مدير عام موقع "طقس العرب"، أن يستمر تساقط الأمطار يوم الجمعة، مع تراجع كبير في درجات الحرارة، ليستمر المنخفض حتى ساعات صباح السبت وتبقى فرص الأمطار قائمة. وتكون الهطولات المطرية، ليلة الخميس على فترات خاصة على المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة نتيجة المنخفض الجوي، وفقا للشاكر.

وحول تساقط الثلوج، قال الشاكر إن هناك فرصة ضعيفة إجمالا لسقوط زخات ثلجية فوق القمم المرتفعات الجبلية الجنوبية بشكل غير مؤثر.

وفي يوم الأحد المقبل، تتجدد فرص الهطولات من جديد إثر عبور جبهة هوائية باردة جديدة، تهطل الأمطار نتيجة لها في المنطقتين الشمالية والوسطى والشرقية ومن ثم تمتد إلى المناطق الجنوبية مع تكرار فرص زخات ثلجية فوق المرتفعات الجنوبية العالية بشكل عام.

وحذر مدير عام موقع "طقس العرب"، المزارعين نتيجة تراجع درجات الحرارة، كما دعا إلى ضرورة ارتداء ملابس شتوية ثقيلة، بالإضافة إلى مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.