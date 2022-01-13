الجوازات السعودية تتيح خدمة تحديث معلومات جواز المقيمين عبر «أبشر»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أتاحت الإدارة العامة للجوازات السعودية خدمة تحديث معلومات جوازات أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية إلكترونياً عبر منصة «أبشر».

وكشفت «الجوازات» أنه يمكن الوصول للخدمة بالنسبة للعمالة المنزلية عن طريق الدخول على خدمات العمالة ثم أيقونة خدمات ثم خيار تحديث معلومات جواز سفر للمقيمين.أما بالنسبة للمرافقين فيكون عن طريق الدخول على خدمة خدمات أفراد الأسرة ثم أيقونة خدمات ثم خيار تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.

وأشارت الجوازات إلى أنه لا يتم نقل معلومات جواز السفر المنتهي الصلاحية أو الذي متبق على انتهائه 4 أشهر أو أقل، وفقا لصحيفة عكاظ.