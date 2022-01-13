روبوت دقيق يعالج الجلطات

المصدر: (دبي- البيان)

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طوّر مهندسون من جامعة هونغ كونغ الصينية، روبوتات دقيقة مستوحاة من ذيول البكتيريا، مثل الإشريكية القولونية، يمكن معالجة جلطات الدم عن طريقها، إذ تتمتع بمراوح تشبه اللولب تسبح عبر الأوعية الدموية التي تحمل عقاقير تعمل على اختراق الانسداد.

ويشغّل الروبوت الصغير والمروحة الخاصة به عن طريق تطبيق مجال مغناطيسي خارجي - وهو قادر على التحرك مع اتجاه تدفق الدم وعكسه.

وأظهرت الاختبارات التي أُجريت في وريد مزيف مليء بدم الخنزير، أن الروبوت يجعل شحنة «منشط البلازمينوجين النسيجي» المذيبة للجلطة، أكثر فاعلية بخمس مرات من العقار وحده، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال الفريق إن الدوّار الخاص بالروبوت قد يساعد في تدوير الدواء حول موقع الانسداد، ما يؤدي إلى تفتيت الجلطات بشكل أفضل وتقليل خطر حدوث شظايا كبيرة.

وقال عالم الروبوتات لي تشانغ: «إن الهيكل الحلزوني يشبه المروحة تماماً، لذا يستطيع الروبوت نقل الحمولة من النقطة (أ) إلى النقطة (ب). وإذا كنت تريد تقديم شيء آخر ليس مخدراً، فهذا ممكن أيضاً».